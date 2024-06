Prof. Dudek o inicjatywie Horały i Matysiak: Próba zmiany reguł gry wolą dwojga osób

„Rzeczpospolita”: Lewica próbuje się odróżnić od KO, jednocześnie tłamsząc ponadpartyjne inicjatywy. Co dzisiaj wydarzyło się na lewicy?

Prof. Antoni Dudek: Potęguje się kryzys trzema fatalnymi wynikami. Lewica ma o połowę mniej posłów niż w poprzedniej kadencji. Widać, że partia Razem która od początku deklarowała niezależność od reszty Lewicy, zaczyna podnosić głowę. Jednak postępowanie dyscyplinarne wobec Pauliny Matysiak oznacza, że jest to indywidualny eksces posłanki.

Moim zdaniem nie jest to przypadkowe. Z czasem być może inni pójdą tą drogą.

Jestem ciekaw, czy wobec posła Horały będą wyciągnięte jakieś konsekwencje w PiS-ie. Bo tak naprawdę to, co oni zrobili, to podważyli sens polskiej polityki przez ostatnie 20 lat. Sprowadza się do tego, że jest PiS i anty-PiS. Każdy, kto próbuje to przełamać, jest z każdej ze stron zwalczany. Dla mnie są to zwiastuny zmierzchu tego duopolu PiS-u i Platformy. Taki przejaw kolejnego protestu.

Powinniśmy w takim razie spojrzeć na to, jako na próbę odejścia od polaryzacji, która zakończyła się fiaskiem?

Trudno oczekiwać, że wystąpienie dwojga posłów jednego dnia zakończy w Polsce polaryzację.