"O tym z kim i jak współpracuje partia Razem decydują demokratyczne władze Razem, a nie ta czy inna posłanka. Bez tego nie może być mowy o prowadzeniu niezależnej i podmiotowej polityki wobec kogokolwiek" - oświadczył z kolei poseł Maciej Konieczny z partii Razem.

Do inicjatywy Matysiak i Horały krytycznie podszedł wicepremier Krzysztof Gawkowski, były szef klubu Lewicy. "Dla rozwoju to można pracować z ludźmi, którzy nie deptali polskiej demokracji i praworządności! O rozwoju to można rozmawiać ale wewnątrz koalicji 15 października, a nie z PiS!" - napisał w mediach społecznościowych.

"Jeśli to ma być to stawianie na samodzielność w lewicowej koalicji, to ja się definitywnie od tego odcinam. Można wybrać różne drogi, ale nigdy nie będę milczał, jak ktoś wybiera drogę współpracy z ludźmi z PiS, którzy do niedawna byli jeszcze członkami rządu Kaczyńskiego i Morawieckiego. Wstyd!" - oświadczył we wpisie opublikowanym w serwisie X.

W czwartek Marcin Horała mówił o sprawie w rozmowie z Michałem Kolanką. - Ma pan redaktor tutaj gorącego newsa, właśnie przed chwilą ogłosiliśmy, z panią poseł Pauliną Matysiak tworzymy ruch społeczny "Tak dla Rozwoju" - powiedział. Przekazał, że ruch ma ludzi z różnych partii oraz bezpartyjnych "połączyć wokół tych kilku wspólnych spraw rozwoju Polski". Ruch ma uzyskiwać "kolejne realne działania i mówić »sprawdzam« dla tej nowej prorozwojowej narracji Platformy" - oświadczył były pełnomocnik rządu ds. CPK.