W kuluarach większość naszych rozmówców przewidywała, że spór o CPK nie skończy się wraz z konferencją Tuska, tylko wejdzie w nową fazę. A jeden z naszych informatorów z Polski 2050 zwrócił uwagę, że Tusk użył w trakcie konferencji terminu „Polska 100 minut” – podobnie jak jeszcze przed wyborami do PE w trakcie specjalnej prezentacji o rozwoju Polski zrobił to Szymon Hołownia (wtedy to hasło dotyczyło jednak przede wszystkim rozwoju transportu lokalnego, w tym kolejowego). Hołownia przed wyborami do PE poparł projekt CPK.

Dla rządu i całej koalicji kolejny etap, jeśli chodzi o sam nadzór nad projektem, nastąpi 1 lipca, gdy zgodnie z nową ustawą pełnomocnik ds. CPK (jest nim obecnie Maciej Lasek) przejdzie do Ministerstwa Infrastruktury, którego szefem jest Dariusz Klimczak z PSL.

PiS bez wiary

Całkowicie bez wiary w to, że środowa konferencja oznacza w praktyce budowę lotniska, pozostają politycy PiS. Przekonywali w środę, że ogłoszony przez Tuska projekt oznacza postawienie tylko na rozwój niektórych regionów Polski. – Jaki ma być obecnie CPK? Megalopolis to powrót do strategii PO z poprzednich rządów – rozwój jedynie wielkich miast. W naszym projekcie CPK miał podnieść bezpieczeństwo Polski. Mamy aktualnie do czynienia z karykaturą – mówił w Sejmie były premier Mateusz Morawiecki. Wiele wskazuje na to, że PiS będzie w najbliższym czasie stosowało podobną retorykę o nierównościach w rozwoju.

Swoich planów po konferencji Tuska nie zmienia w żaden sposób Stowarzyszenie #TAKdlaCPK, które rozpoczęło zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o CPK, który ma sprawić, że rząd będzie zobligowany do budowy lotniska oraz linii „Y” do 2030 roku. – Chcemy zebrać wymagane 100 tysięcy podpisów – podkreśla w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Maciej Wilk, prezes stowarzyszenia. Zbiórka w tym tygodniu (o czym już pisaliśmy) ma ruszyć symbolicznie m.in. w Giżycku, gdzie miała przebiegać jedna ze szprych w poprzedniej koncepcji. Komitet tej inicjatywy obywatelskiej został już zarejestrowany przez Sejm. – Dla mnie konferencja premiera to zabieg czysto polityczny. Taki, aby wszyscy uznali sprawę za zamkniętą. Harmonogram budowy został przedłużony na siłę i nie zdziwię się, jeśli wkrótce okaże się, że premier powie, iż na lotnisko jednak nie ma funduszy – podsumowuje Wilk.