Krzysztof Bosak: Nie straszę migrantami. Straszenie to jak się robi "bu!"

Bosak: Podawanie faktów to debata, nie straszenie

Prowadzący rozmowę zapytał, czy będzie "polityczny wyścig między PiS a Konfederacją, kto bardziej straszy imigrantami". - To nie jest straszenie, tylko podawanie faktów - odparł Bosak. - To media powinny podawać fakty. Dziwię się, że np. TVP Info tych wszystkich faktów nie podaje. Moglibyśmy się wyłącznie powoływać na TVP Info, dlaczego tak nie jest? - dodał. Dopytywany wyjaśnił, że mówi o informowaniu o tym, że "mamy problem z nielegalną imigracją w Polsce, z legalną zresztą też".

- Straszenie to jest jak ja się schowam za rogiem, ktoś idzie, i zrobię mu "bu!", to jest straszenie. A jak podaję fakty, które mają znaczenie polityczne, to to jest debata polityczna. Mamy prawo do swojej debaty politycznej - powiedział lider Konfederacji. Mówił, że za czasów PiS policja zaczęła "cenzurować statystyki, żeby nie podawać narodowości sprawców różnych przestępstw". - To powinno być natychmiast zakończone przez nowy rząd - ocenił.

"Nie mamy żadnego systemu nauczenia migrantów języka"

- Musimy powiedzieć społeczeństwu uczciwie, że nazapraszano tu też miliony ludzi z innych państw. Nie mamy żadnej administracji, żadnego systemu nauczenia ich języka, nie mamy systemu śledzenia losów ani nawet liczby imigrantów. Jak ktoś traci prawo do pobytu, nie mamy mechanizmu sprawdzenia, czy on kraj opuścił. Jesteśmy w gorszym miejscu niż państwa zachodnie, jesteśmy zupełnie nieprzygotowani do wyzwania, jakie poprzedni i obecny rząd nam fundują - przekonywał Krzysztof Bosak.