Siedemdziesięcioośmioletni Donald Trump od miesięcy wyśmiewa się z wieku osiemdziesięciojednoletniego rywala, mówiąc, że ledwo się porusza i ma problemy ze sformułowaniem pełnego zdania. Republikanie wyprodukowali setki materiałów wideo, wiele zwodniczo redagowanych, prezentujących Bidena sztywno się poruszającego czy szukającego słów w trakcie wypowiedzi – by udowodnić jego podeszły wiek.

A jeśli mimo wieku Joe Biden wypadnie dobrze w debacie?

Zwolennicy Trumpa na jego wiecach wyborczych wykrzykują „Biden nie może się utrzymać na nogach” albo prezentują koszulki z napisem „Zróbcie mi impeachemt. I tak nie będę pamiętał”. Jak zauważają komentatorzy w CNN, „po takim wstępie sukcesem w tej debacie dla Bidena będzie, jak się na niej stawi”.

W ostatnich dniach Trump jednak zrozumiał, że zbyt obniżył oczekiwania wyborców co do prezydenta Bidena. Zaczyna przygotowywać ich na scenariusz, w którym Biden jednak dobrze wypadnie podczas debaty. – Jeżeli tak się stanie, to tylko dlatego, że będzie „napompowany” – powiedział swoim zwolennikom, sugerując, że prezydent Biden miałby zażyć narkotyki dla poprawienia swojej kondycji umysłowej. Nawiązuje tym do doniesień o znalezionej kokainie w Białym Domu, która do dziś nie wiadomo, do kogo należała, jak również do uzależnień Huntera Bidena, syna prezydenta.

Donald Trump sieje też podejrzenia wśród swoich zwolenników co do organizacji debaty, mimo że jego sztab wyborczy negocjował i zatwierdził jej warunki, w tym m.in. to, że były prezydent będzie miał w niej ostatnie słowo.

W sondażach Joe Biden i Donald Trump podobnie, choć z lekką przewagą Joe Bidena

– Weźcie pod uwagę, że w tej debacie będę miał przeciwko sobie kilku przeciwników zamiast połówki osoby – powiedział Trump swoim zwolennikom, nawiązując do dziennikarzy CNN Jake’a Tappera i Dany Bash, którzy będą ją prowadzić.