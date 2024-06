Stan gry na koniec politycznego sezonu: Tusk w górę, Suwerenna Polska w dół

W kolejnym odcinku podcastu „Posłuchaj Plus Minus” ogłaszamy koniec kultury harówki. Czy w dzisiejszym świecie wystarczy po prostu ciężko pracować, aby osiągnąć sukces? A może praca ponad normę jest już reliktem zamierzchłej przeszłości, wspominaną z nostalgią jedynie przez starszą część społeczeństwa. W końcu to oni najczęściej narzekają na młodzież, że nie szanują pracy, że chcieliby wszystko dostać za darmo. A przy tym są roszczeniowi, nie potrafią pracować w zespole, bo liczy się dla nich wyłącznie ich własne samopoczucie. A może powinno być odwrotnie i to właśnie od zetek i młodszych millenialsów powinniśmy się uczuć odpowiedniego podejścia do pracy. Bo przecież liczą się też inne wartości– może rozwój, może rodzina, może ekologia.