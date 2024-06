Jacek Nizinkiewicz: Giertych pozywa media. Czy taka będzie praktyka posłów KO?

Afera z Funduszem Sprawiedliwości powinna zostać rozliczona

Odkąd Mraz poszedł na współpracę z prokuraturą stał się bohaterem dla tych, którzy nie są zwolennikami PiS. Jego wiedza jest cenna i powinna zostać wykorzystana. Może też niekonwencjonalne metody Giertych, jak powołanie zespołu parlamentarnego, który ma takie uprawnienia jak kiedyś zespół Antoniego Macierewicza przyśpieszą prace prokuratury, która działa wolno. Sprawa Funduszu Sprawiedliwości jest bulwersująca na wielu poziomach i media piszą o niej od lat, ale informacje Mraza mogą dać nowy impuls sprawie, o której wiedzieli również przedstawiciele PiS. Winni powinni zostać ukarani. Zbyt wiele afer w Polsce uchodzi na sucho, szczególnie politycznych. Ale to nie znaczy, że media mają grać tak, jak im politycy zagrają.

Oburzanie się Giertycha, który sam przedstawił Polsce Mraza jest absurdalne. W Prawie Prasowym nie ma nic na temat zmiany wizerunku i zakazu publikowania wizerunku powszechnie znanego. Problem może leżeć gdzie indziej. WP przedstawiła informacje, które Mraza stawiają teraz w złym świetle. Powstaje też pytanie, czy dostał stanowisko za obciążające zeznania? Rysa na wizerunku bohatera obciążającego PiS powiększa się.

Problemem Giertycha może być to, że media ośmielają się psuć jego narrację. Tym bardziej, że mecenas lubi sam porozumiewać się z opinią społeczną za pomocą swoich mediów społecznościowych narzucając narrację, którą tradycyjne media miałyby podejmować bez szemrania. Widoczny jest atak zwolenników posła KO na dziennikarzy, którzy ośmielają się nie zgadzać z Giertychem. Atak jest lawinowy, a mecenas chwalił się publicznie skutecznością akcji na portalu X. Tym razem WP ma być niewiarygodna, gdyż „pracował” tam przed laty niejaki Krzysztof Suwart.

Owszem, sprawa Suwarta jest karygodna i nie została należycie rozwiązana, winny nie został wskazany, a konsekwencji nie ponieśli wszyscy ci, którzy dopuścili do publikowania materiałów przez niby dziennikarza z korzyścią dla jednej z politycznych stron. Ale to nie znaczy, że Jadczak nie jest wiarygodny. Nikt nie podważał jego publikacji w sprawie posła PiS Łukasza Mejzy. Kiedy opublikował informacje na temat Tomasz Lisa, były dziennikarz również straszył, że go pozwie i nie pozwał. Czy tak samo nie będzie teraz z Giertychem? Straszenie ma wywołać efekt mrożący i być przestrogą dla ewentualnych naśladowców, którzy będą chcieli nadepnąć na odcisk posłowie KO.