Anna Maria Żukowska o wyniku Lewicy: Zawiodła kampania. Po raz czwarty robiona w ten sam sposób

O swoim osobistym wyniku w tej kampanii, mówiła jako o nowym wyzwaniu. - To jest trudny okręg dla Lewicy (okręg mazowiecki red.). Mówiąc szczerze traktowałam tę kampanię jako możliwość zapoznania się bezpośrednio, blisko z innym terenem niż startowałam do tej pory, czyli z Warszawy. Dało mi to dużo wiedzy — wyjaśniała Żukowska.

Zawiodła kampania, dzisiaj spotkanie Włodzimierza Czarzastego z Donaldem Tuskiem

Najważniejszymi tematami kampanii było bezpieczeństwo: granica, bezpieczeństwo socjalne i energetyczne. Zdaniem przewodniczącej klubu Lewicy, po części zawiodła kampania. - W sumie to była czwarta kampania robiona w bardzo podobny sposób, a dużo się zmieniło – analizuje posłanka.

Czy po tak kiepskim wyniku do PE, Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń powinni podać się do dymisji? - dopytywał prowadzący. - Oni muszą sobie najpierw sami odpowiedzieć na to pytanie, bo to ich decyzje. Sugerowałabym, by na spokojnie przemyśleć, jakie zmiany zaszłyby w związku z przetasowaniami kadrowymi – dodała polityk.

Dziś ma się odbyć spotkanie Włodzimierza Czarzastego z Donaldem Tuskiem. - Są sprawy, które tylko Włodzimierz Czarzasty może załatwić, jeśli chodzi o kwestie związane z funkcjonowaniem Lewicy w rządzie – komentowała posłanka.