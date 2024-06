Syn prezydenta USA Hunter Biden uznany za winnego. Grozi mu 25 lat więzienia (WIDEO)

Sąd odroczył rozprawę do następnego dnia. Jak podkreślił sędzia, wyrok jest zwykle wydawany po 120 dniach od wydania decyzji ławy przysięgłych, co oznaczałoby, że zapadnie on w połowie października, niedługo przed wyborami.

Prezydent Joe Biden jest dumny ze swojego syna

Prezydent Joe Biden w wydanym oświadczeniu stwierdził, że jest dumny ze swojego syna, ale „zaakceptuje wynik tej sprawy”. „Jill i ja kochamy naszego syna i jesteśmy bardzo dumni z tego, jakim człowiekiem jest dzisiaj. Tak wiele rodzin, których bliscy walczyli z uzależnieniem, rozumie poczucie dumy, gdy widzi się kogoś, kogo kochasz, wychodzącego po drugiej stronie i okazującego się tak silnym i odpornym w trakcie leczenia. (…) Jill i ja zawsze będziemy przy Hunterze i reszcie naszej rodziny, okazując naszą miłość i wsparcie. Nic tego nigdy nie zmieni” – napisał prezydent Stanów Zjednoczonych.