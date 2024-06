Wyniki wyborów europejskich. Zmiany pokoleniowe w polityce: młodzi wypchnęli starych

Ten sam mechanizm – aktywny krajowy polityk bardziej znany i doceniony niż europoseł – zadziałał w przypadku młodego posła Waldemara Budy (byłego wiceministra PiS), który startował z piątego miejsca i zdobył aż 102 tys. głosów więcej niż europoseł Witold Waszczykowski, który był „jedynką” (zaledwie 49 tys. głosów). Zresztą Buda przeskoczył w wynikach wszystkich znanych poprzedników – Roberta Telusa, ministra rolnictwa PiS, posłanki Joannę Lichocką i Annę Milczanowską.

Blisko trzykrotnie lepszy wynik zrobiła Magdalena Adamowicz (204 tys. głosów) niż 73-letni Janusz Lewandowski (mniej o 70 tys. głosów), od 20 lat ceniony w PE europoseł. Adamowicz, wdowa po tragicznie zmarłym prezydencie Gdańska, będzie europosłanką drugą kadencję.

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce: Zmiana pokoleniowa w polityce

Były rzecznik rządu PiS Piotr Müller również osiągnął lepszy wynik niż startująca z „jedynki” Anna Fotyga (europosłanka przez trzy kadencje), podobnie jak Marcin Horała był lepszy od Jarosława Sellina, a Patryk Jaki od Jadwigi Wiśniewskiej (różnica aż 120 tys. głosów). Czy to tylko kwestia wieku?

– Z wielu powodów ta zmiana pokoleniowa w polityce następuje i tu widzimy ją wyraźnie. To sygnał do polityków, że dalsze zawężanie się w wąskim gronie starych polityków nie jest akceptowane. Widzimy, że wyborcy wzięli sprawy w swoje ręce, co dobitnie widać w przypadku PiS i jednoznacznego pożegnania się z tzw. zakonem PC – komentuje dr Tomasz Słupik, politolog z Uniwersytetu Śląskiego.

Spadochroniarz z Lewicy, Łukasz Kohut (obecny europoseł), zrobił na liście śląskiej KO dwukrotnie lepszy wynik z trzeciego miejsca niż posłanka z Bielska-Białej Mirosława Nykiel z drugiego (54 tys. głosów). Podobnie jak Marlena Maląg, była minister rodziny w rządzie Morawieckiego, która na trzeciej pozycji zdobyła 115 tys. głosów – Wojciech Kolarski, minister prezydenta Andrzeja Dudy („jedynka”), tylko 49 tys. wyborców, a Ryszard Czarnecki (wieloletni europoseł PiS) – 66 tys. głosów („dwójka” na liście).