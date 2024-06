Kreml po wyborach europejskich: Widzimy, że prawica rośnie w UE w siłę

Wybory do Parlamentu Europejskiego trwały do 6 do 9 czerwca. Tym razem w wyborach do PE wybrano 720 europosłów - o 15 więcej niż poprzednio, ponieważ w 2023 r. eurodeputowani zatwierdzili decyzję Rady Europejskiej o zwiększeniu liczby mandatów na kadencję 2024-2029. Polskę w nowej kadencji będą reprezentowały 53 osoby - jedna więcej, niż po wyborach z 2019 r.

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Komentarz Kremla

Do wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego odniósł się rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow. - Najwyraźniej większość (w Parlamencie Europejskim - red.) będzie proeuropejska i proukraińska - powiedział. - Przyszły skład Parlamentu Europejskiego zostanie jeszcze przeanalizowany, ale widzimy także dynamikę wzrostu popularności partii prawicowych. Tę dynamikę widać gołym okiem - dodał.

Czytaj więcej Polityka Wyniki wyborów do PE. Kto otrzymał najwięcej głosów? (LISTA) PKW podała pełne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Listy kandydatów z największym poparciem zdominowali politycy KO i PiS. Wśród najlepszych jest też troje kandydatów Konfederacji, nie ma żadnych przedstawicieli Trzeciej Drogi, Lewicy ani innych komitetów.

- I, oczywiście, mimo że jak dotąd partie proeuropejskie zachowują swoje wiodące pozycje liderów, to najwyraźniej z czasem partie prawicowe będą im deptać po piętach - ocenił Pieskow deklarując, że Kreml uważnie obserwuje te procesy.

Wyniki wyborów europejskich. Prawica rośnie w siłę, ale układ sił bez większych zmian

Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego sondaże z wielu krajów UE wskazywały na wzrost popularności partii prawicowych. Wyniki potwierdziły ten trend, jednak nowy układ w PE będzie podobny do starego. Według obecnych, częściowo sondażowych wyników, Europejska Partia Ludowa obejmie 189 mandatów (+11), Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów - 139 (-1), Odnówmy Europę - 82 (-20), Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - 80 (+12), Tożsamość i Demokracja - 62 (+3), Zieloni – Wolny Sojusz Europejski - 52 (-20), Grupa Lewicy - 39 (+2), a pozostali - 77 (+28). Oznacza to, że centrowe, liberalne i socjalistyczne partie utrzymają większość w PE.