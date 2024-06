Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 835 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 6 na 7 czerwca do serii eksplozji w czasie alarmu powietrznego doszło w obwodzie chmielnickim.

W rozmowie z „Naszym Dziennikiem” ubiegający się o reelekcję eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości został zapytany o możliwy ponowny wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Witold Waszczykowski odparł, że „trudno jest wskazać jednoznaczną odpowiedź” na pytanie o przyszłość „konstrukcji bezpieczeństwa, która od ponad dwóch lat jest budowana”.



— Jest tak, gdyż do końca nie znamy planów Donalda Trumpa. Wiemy, jakim był prezydentem, jak wspierał naszą część Europy, a także ile zrobił dla Polski. Liczymy, że to, co dobre, wróci, że Stany Zjednoczone dalej będą nas tak mocno wspierać. Ale jak będzie rozmawiał z Rosją? To jest jednak duży znak zapytania – powiedział były szef polskiej dyplomacji.

— Czy będzie wymuszał na Europie dalsze wsparcie dla Ukrainy i twarde stanowisko wobec Rosji? Czy ulegnie podszeptom z Europy, żeby zawrzeć jakiś kompromis z Rosją? Na dzisiaj nie mamy odpowiedzi na pytanie, którą drogą Trump pójdzie — przyznał Waszczykowski.