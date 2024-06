Jak zmusić Rosję do zapłacenia za zniszczenia na Ukrainie?

Prawne wątpliwości wokół konfiskaty rosyjskich rezerw

Przeciwnicy takiego ruchu przekonują, że konfiskaty mienia państwa nie przewiduje prawo międzynarodowe. To prawda, odpowiadają inni prawnicy, ale też prawo międzynarodowe tego nie zabrania. Według Thomasa Granta, profesora prawa międzynarodowego z Uniwersytetu Cambridge, należy rozstrzygnąć, w jakim stopniu inne państwa –nie Ukraina, która oczywiście ma prawo do samoobrony – mogą czasowo odwoływać się do takich środków zaradczych. Z założeniem, że kiedy Rosja zaprzestanie łamania prawa międzynarodowego i zgodzi się na wypłacenie reparacji przewidzianych tym prawem, to rezerwy Banku Rosji zostaną jej zwrócone.

Drugi argument przeciwników takiego posunięcia jest natury polityczno-ekonomicznej. Jeśli UE czy generalnie Zachód zdecydowaliby się zawłaszczyć rosyjskie środki, to inne państwa o wątpliwej reputacji mogłyby stracić do nich zaufanie. I wycofałyby swoje rezerwy z banków zachodnich w obawie, że ich też za jakieś działania w przyszłości mogłyby takie sankcje spotkać. W przypadku UE mogłoby to zagrozić z trudem budowanej międzynarodowej pozycji euro.

Nieuzasadnione obawy Zachodu

Taka argumentacja też jednak jest podważana. Po pierwsze, te same wątpliwości można było podnosić już w marcu 2022 roku, gdy UE zamroziła aktywa Banku Rosji, co też było zamachem na suwerenność państwa. Nic się jednak wtedy nie stało, żadnych retorsji ze strony państw trzecich nie było, nikt rezerw walutowych z UE nie wycofał. Po drugie, jak zauważa publicysta „Financial Times” Martin Sandbu, te wyciągnięte z zachodnich banków centralnych rezerwy w dolarach i euro musiałyby zostać gdzieś ulokowane. Jeśli nie w bankach centralnych, to w bankach prywatnych na Zachodzie. Z punktu widzenia stabilności zachodniego systemu walutowego nic by to nie zmieniło. Chyba żeby państwa trzecie, jak np. Chiny, chciały w ogóle zrezygnować z rezerw w euro i dolarach, czyli zrezygnować z nadwyżki handlowej w Zachodem. To jednak dla nich ruch rewolucyjny i zupełnie nieopłacalny.