Występując na forum Izby Reprezentantów dr Fauci mówił też, że nadal podtrzymuje opinię, że pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 pojawiła się, najprawdopodobniej, w wyniku transmisji wirusa między zwierzęciem a człowiekiem.



Dr Anthony Fauci: Nie zostałem zrzucony na spadochronie do CIA

- Mówiłem też bardzo, bardzo jasno i powtarzałem to wielokrotnie, że nie sądzę, aby koncepcja, że doszło do (wycieku) z laboratorium była z natury teorią spiskową - mówił dr Fauci.



- To co jest teorią spiskową to wypaczenia tego tematu, głoszące, że doszło do wycieku w laboratorium, a ja zostałem zrzucony na spadochronie do CIA, jak Jason Bourne i powiedziałem CIA, aby nie mówili o wycieku z laboratorium — podkreślił.



rywatne e-maile wskazywały, że niektórzy urzędnicy, w tym wieloletni doradca i współpracownik dr Fauciego, usuwali korespondencję i wykorzystywali prywatne e-maile, aby ominąć przepisy dotyczące dostępu do informacji publicznej

Dr Fauci przeszedł na emeryturę w 2022 roku, po 54 latach pracy w amerykańskich Narodowych Instytutach Zdrowia. Przez 38 lat był dyrektorem Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych. W Izbie Reprezentantów występował przed podkomisją zajmującą się oceną działań w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.