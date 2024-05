Bartosz Arłukowicz: Jarosław Kaczyński ponosi odpowiedzialność za Fundusz Sprawiedliwości

Tę sieć zbudował Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński ponosi pełną odpowiedzialność za to co się działo w Funduszu Sprawiedliwości Bartosz Arłukowicz, posel KO

- To nie jest tak, że Jarosław Kaczyński jest jedynym świętym w tym obozie, któremu chłopcy się rozbiegli i kradną. Jarosław Kaczyński świadomie zbudował takie swoje zaplecze i takie środowisko partyjne. To nie jest przypadek, że Romanowski trafił do Ministerstwa Sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro został prokuratorem generalnym. Tę sieć zbudował Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński ponosi pełną odpowiedzialność za to co się działo w Funduszu Sprawiedliwości — odparł.



- Kaczyński zbudował środowisko z ludzi, na których ma haki, dzięki tego typu mechanizmom ma na nich trzymanie i dlatego oni są mu wierni. Oni na normalnym rynku pracy by sobie nie poradzili. Ja nie znam ludzi, którzy by chcieli, aby Ziobro był ich pracownikiem — dodał.



- Na czubku tej wielkiej góry lodowej, którą poznajemy, stoi Jarosław Kaczyński. To co się dziś w Polsce dzieje to jest jego dziecko — podsumował.