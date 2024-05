Zwracam się do pana, panie premierze, nawiązując do częstej narracji pana i pana grupy politycznej o "imperium ojca Rydzyka", o rzekomym dawaniu mojej osobie ogromnych pieniędzy przez poprzedni rząd. Panie premierze, to jest wprowadzanie w błąd słuchających. My pracujemy na chwałę Bożą, dla wspólnego dobra, dla naszej ojczyzny, rodaków, ludzi – mówił na antenie Radia Maryja Tadeusz Rydzyk, zwracając się do premiera Donalda Tuska.