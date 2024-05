- A tam był jakiś związek? Tam było tak bardziej, że… Wiesz, no to tak działa. Szef przyjeżdża do szpitala z Pawełkiem, bo tam coś sobie złamał, no i gada z tym profesorem i mówi: "A co tam słychać?" A on, że przydałoby się to i to. No to proszę napisać do funduszu. Tak to działa. Ale nie powiem tego — mówi na nagraniu Romanowski.



Temat zabiegów Kaczyńskiego i środków przekazanych szpitalowi w Otwocku pojawił się na jednym z nagrań zarejestrowanym przez Mraza

- Ja pamiętam tylko, że mi wtedy mówiłeś coś tam: jest kolano do zoperowania. "To" kolano — kontynuuje Mraz. - Nie, ale to chyba nawet sobie tak śmieszkowaliśmy. Bardziej chodziło o to, że warto mieć dobrą relację z tym gościem, bo to jest człowiek, wiesz, związany z Kaczyńskim, więc na takiej zasadzie - odpowiada Romanowski. Następnie mówi, że powiedziałby pytany o sprawę, iż "nie prowadzi kalendarza kuracji pana premiera Kaczyńskiego".

Na co szpital, w którym operowano Jarosława Kaczyńskiego otrzymał środki z Funduszu Sprawiedliwości?

Onet zapytał dyrektora szpitala w Otwocku o to kiedy i ile pieniędzy placówka otrzymała z Funduszu Sprawiedliwości. Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że było to — w ciągu pięciu lat — ok. 18,5 mln zł. Największa kwota — 9,969 mln zł - trafiła do szpitala na doposażenie i modernizację wyposażenia bloku operacyjnego oraz oddziału rekonstrukcyjno-replantacyjnego. Ostatnia transza z tej sumy trafi do szpitala pod koniec tego roku. Wśród dotacji jest jednak też kwota nieco przekraczająca milion złotych na doposażenie podmiotu leczniczego w mikroskop śródoperacyjny i narzędzia chirurgiczne dla oddziału rekonstrukcyjno-replantacyjnego. Ten cel został zrealizowany 28 sierpnia 2019 roku - i to o tej dotacji mógł mówić Mraz na posiedzeniu zespołu ds. rozliczeń PiS.

Do szpitala trafiła też dotacja w wysokości niemal 3,5 mln zł na doposażenie i modernizacja wyposażenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Pooperacyjnym i Pododdziałem Anestezjologii Dziecięcej. Zakończenie realizacji tej inwestycji nastąpiło 24 października 2022 roku - kilka tygodni przed drugą operacją Kaczyńskiego w szpitalu.



"Wszelkie wnioski o dotacje składane przez szpital do różnych instytucji (m.in. FS, WOŚP, fundacje) dotyczą wyłącznie merytoryczno-medycznych aspektów wyposażenia i infrastruktury szpitala" — zapewnia dyrekcja szpitala pytana przez Onet o sugestie, ze dotacje z Funduszu Sprawiedliwości trafiały do placówki w związku z tym, że operowała Jarosława Kaczyńskiego.