Nowa usługa w aplikacji mObywatel 2.0. Ministerstwo: to przełom

Ministerstwo Cyfryzacji wprowadza do aplikacji mObywatel 2.0 nową usługę dla przedsiębiorców. Jak podkreśla, to przełom w dostępie do informacji. Od poniedziałku 27 maja jest ona dostępna dla wszystkich przedsiębiorców.