- Złożył te zeznania dużo wcześniej w prokuraturze. To osoba wiarygodna, był dyrektorem Departamentu Funduszu Sprawiedliwości. W sprawie trzy osoby są aresztowane. Niewątpliwie mamy do czynienia z grupą podejrzewaną o poważne przestępstwa, zagrożone wysokimi wyrokami. On musiał dość dawno zorientować się, że uczestniczy w przestępczym procederze, więc zdecydował się na nagrywanie, notowanie, zabezpieczanie różnych nośników, czekając na zmianę władzy. Bo gdyby PiS rządził nigdy by się to nie działo (nie byłoby postępowania ws. Funduszu Sprawiedliwości - red.). Zgłosił się do prokuratury, do ABW, a dzięki jego sejmowemu wysłuchaniu mogliśmy się wszyscy dowiedzieć jak to wyglądało. Jak w filmie o nowojorskiej mafii. W Ministerstwie Sprawiedliwości działała grupa, która nic sobie nie robiła ze sprawiedliwości. Pan Mraz był w samym jądrze ciemności — odparł.



Tomasz Siemoniak: Resort sprawiedliwości obsiadła grupa, podejrzewana o dokonywanie poważnych przestępstw

A co z zarzutami Suwerennej Polski, która mówi o „gangsterskich metodach” nowej władzy i nagonce na Zbigniewa Ziobrę.



- Co mają mówić? Ja sądzę pod znakiem zapytania jest w ogóle los przyszły tego środowiska. To jest taka gangrena, tak przeżarte... Tutaj mamy do czynienia z sytuacją absolutnie przestępczą, sytuacją, w której za chwilę będą wnioski o uchylenie immunitetu. Wydaje się, że w tej sprawie to środowisko jest w centrum uwagi opinii publicznej w fatalnym kontekście — odpowiedział.



- W mojej ocenie nie ma żadnego wytłumaczenia, oni wszyscy w tym uczestniczyli. Zrobili skarbonkę partyjną z funduszu, który był przeznaczony na pomoc ofiarom przestępstw — dodał.



Czy szef MSWiA zgadza się ze słowami Romana Giertycha, który mówił o działaniu w resorcie Ziobry zorganizowanej grupy przestępczej?