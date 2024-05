14 tys. Tyle prób przekroczenia granicy polsko-białoruskiej miało miejsce od 1 stycznia do 19 maja 2024 roku

- Niebezpieczeństwo, które nadciąga i okrutna wojna, wymierzona w niepodległą Ukrainę, która toczy się 819 dzień, powoduje, że długość trwania tego konfliktu ani nas, ani Europy nie może uśpić. Zagrożenie nigdy, od zakończenia II wojny światowej, nie było tak bliskie Polski, i Europy — stwierdził wicepremier.



Władysław Kosiniak-Kamysz o zamachu na Roberta Ficę: Destabilizuje region

- Ci, którzy w jakikolwiek sposób spoglądali na wschód. Ci, którzy tam widzieli jakąkolwiek szansę, popełniali błąd i w finale zawsze przegrają - dodał podkreślając, że miejsce Polski zawsze były na Zachodzie.



Kosiniak-Kamysz mówił następnie, że zamach na premiera Roberta Ficę na Słowacji „zagraża demokracji”. - Jest destabilizujący nasz region. A sam zamach, a jeszcze bardziej jego interpretacja i próba wykorzystania przez propagandę, po raz kolejny staje się bardzo niebezpieczna. Ataki w cyberprzestrzeni i ataki na polską granicę. Dywersja, akty sabotażu, sytuacja na Bliskim Wschodzie i Pacyfiku. To wszystko sprawia, że musimy być zjednoczeni w dbaniu o polskie bezpieczeństwo — podkreślił wicepremier.



Władysław Kosiniak-Kamysz o sytuacji na granicy z Białorusią: Liczba próg przekroczenia wzrosła w ciągu roku o 46 proc.

- Wiele osób pyta o szczelność polskiej granicy, o działania polskich służb w tym obszarze. To dla nas jest priorytet. Ochrona granicy, suwerenności państwa polskiego, to nasze osobiste zobowiązanie, ono wynika z naszych poglądów, z patriotyzmu. W ostatnim czasie odnotowujemy znaczący wzrost prób przekraczania granicy polsko-białoruskiej. Ma to już nie tylko charakter chęci uzyskania zarobku na przemycie ludzi i wypychaniu ich przez granicę. Ma to dziś już charakter bardzo mocno zorganizowany wrogich nam państw. Większość wiz wydawana, umożliwiających dostanie się do Białorusi obywatelom Somalii, Afganistanu, Syrii, Jemenu czy Iranu, to wizy rosyjskie. Są coraz liczniejsze zgrupowania tych osób, służby białoruskie pomagają w ich transportowaniu i, naszym zdaniem, przygotowaniu do forsowania granicy polski-białoruskiej- mówił wicepremier.



- Do tych aktów dochodzi coraz częściej. Do 19 maja odnotowaliśmy 14 tys. prób przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, to jest 46 proc. więcej niż w ubiegłym roku — wyliczał wicepremier.