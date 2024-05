Borys Budka o delegalizacji PiS: Wyobrażam sobie taki wniosek

Donald Tusk poinformował we wtorek, że gen. Jarosław Stróżyk, szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, będzie stał na czele komisji, która ma zbadać wpływ rosyjskich i białoruskich służb na życie polityczne, społeczne i media w Polsce.

Tusk twierdzi, że chciałby przy pomocy komisji i jej ustaleń oczyścić „atmosferę w Polsce” i by „została ona uwolniona od nieznośnego ciężaru spekulacji, domysłów, setek publikacji” na temat wpływów rosyjskich w kraju. Cząstkowy raport ma powstać latem, a docelowy – do końca roku.

Borys Budka: Gdy świat wiedział o ataku Rosji na Ukrainę, Morawiecki przyjmował z honorami Le Pen

Decyzje o powołaniu komisji komentował w TVP Info Borys Budka. – Nie słowa, a czyny pokazują, kto działał na szkodę bezpieczeństwa Polski. Przypomnę, że kiedy Rosja była już przygotowana do ataku na Ukrainę, kiedy cały świat o tym wiedział, to Mateusz Morawiecki przyjmował w Warszawie z honorami panią Le Pen, która mówiła, że Ukraina to rosyjska strefa wpływów — powiedział poseł KO.

- Nie sądzę, żeby Jarosław Kaczyński, który ma duże doświadczenie polityczne, był na tyle naiwnym politykiem, by nie widzieć, że wypełnia krok po kroku scenariusz pisany na Kremlu — dodał.