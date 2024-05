Andrzej Duda o Nuclear Sharing: Deklarujemy naszą gotowość

Zdaniem Andrzeja Dudy weto prezydenckie w sprawie dostępu do tabletek wczesnoporonnych wynikało z tego, że przepisy tyczyły się osób niepełnoletnich. - W Polsce alkohol i napoje energetyczne sprzedawane są osobom powyżej 18 roku życia. Doszlibyśmy więc do pewnego rodzaju absurdu, w którym nieletni mógłby bez wiedzy i zgody swoich opiekunów kupować takie środki jak pigułka „dzień po”, nie mając jednocześnie pełni praw, które przysługują osobie dorosłej - tłumaczył prezydent.

I dodał: - Decyzję o zawetowaniu ustawy podjąłem po konsultacjach z licznymi ekspertami w dziedzinie medycyny.

Andrzej Duda: zagrożenie ze strony Rosji i program Nuclear Sharing

Oprócz tego poruszył on też temat dotyczący zagrożenia ze strony Rosji. - Gdyby zagrożenie nie było realne, nie wydawalibyśmy 4% naszego PKB na obronność. Widzimy, że prowadząc wojnę ofensywną przeciwko Ukrainie, Rosja przeszła na gospodarkę wojenną, prowadzi działania prowokacyjne względem państw NATO i narusza kolejne traktaty. To Rosja uzbraja okręg królewiecki, to Rosja relokuje broń nuklearną na terytorium Białorusi - mówił włoskiej gazecie Duda.

Uważa on także, że Polska w związku z istniejącymi obawami o działania Rosji, powinna przystąpić do programu Nuclear Sharing. Nuclear Sharing to program NATO, w zakresie odstraszania jądrowego. Daję on możliwość udostępnienienia głowic jądrowych państwom członkowskim. W ramach tego programu amerykańska broń jądrowa znajduje się obecnie na terenie Belgii, Niemiec, Włoch, Holandii i Turcji.