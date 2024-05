Daniel Obajtek, były prezes PKN Orlen, otwiera listę PiS w wyborach do PE w województwie podkarpackim. Obajtek nie pojawił się jednak na konwencji PiS w Kielcach, w czasie której przedstawiano liderów list. Poseł KO, Michał Szczerba twierdzi, że Obajtek przebywa poza krajem.



Jacek Sasin o Danielu Obajtku: Życie innych, gdzie przebywają, z kim, co robią, mnie nie interesuje

A kiedy z Obajtkiem po raz ostatni widział się Sasin? - Trudno mi teraz powiedzieć - odparł były wicepremier.



Dopytywany kiedy ostatnio rozmawiał z byłym prezesem PKN Orlen przez telefon odparł, że "może jakieś 3-4 tygodnie temu".



Na uwagę, że dziwne jest, iż PiS wystawia na pierwszym miejscu listy wyborczej człowieka, co do którego nie wiadomo, gdzie przebywa, Sasin podkreślił, że „kiedy rozmawiał z Danielem Obajtkiem nie wiedział, że będzie 'jedynką' na Podkarpaciu”. - Po drugie, może to kogoś zdziwi, ale nie jestem zbyt ciekawski. Życie prywatne innych osób mało mnie interesuje. Gdzie przebywają, z kim, co robią. Nie mam z nim tak bliskich relacji, by dowiadywać się o szczegóły prywatnego życia — dodał.