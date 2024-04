Wybory samorządowe 2024. Są najnowsze dane PKW o frekwencji

O godz. 18:30 Państwowa Komisja Wyborcza na kolejnej konferencji prasowej podała najnowsze informacje dotyczące trwających wyborów samorządowych.

W niedzielę 21 kwietnia w 748 gminach w Polsce odbywa się druga tura wyborów samorządowych. Mieszkańcy wybierają wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Wybory samorządowe 2024. Jaka była frekwencja? Dane PKW

- Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie danych otrzymanych od 11 099 obwodowych komisji wyborczych na ogólną liczbę 11 099 komisji obwodowych informuje, że w ponownym głosowaniu w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, według stanu na godz. 17:00 w dniu 21 kwietnia 2024 r., liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, to jest liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane - należy podkreślić, że otrzymaliśmy dane z wszystkich komisji obwodowych - wyniosła 12 017 272 osoby - powiedział przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak.

- Wydano karty do głosowania 3 986 285 osobom uprawnionym, co stanowi 33,17 proc. w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach - ogłosił.