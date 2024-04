Według doniesień z Karlsruhe, Dieter S. został w środę postawiony przed sędzią śledczym Federalnego Trybunału Sprawiedliwości, który nakazał zatrzymanie go w areszcie. W przypadku Alexandra J. ma to nastąpić w czwartek. Dodatkowo sędzia wydał kolejny nakaz aresztowania Dietera S. pod zarzutem członkostwa w zagranicznej organizacji terrorystycznej. Mężczyzna miał działać na wschodzie Ukrainy w okresie od grudnia 2014 r. do września 2016 r. jako bojownik w jednostce zbrojnej tzw. Donieckiej Republiki Ludowej (samozwańczej, separatystycznej republiki istniejącej na terytorium ukraińskiego Donbasu).

Nasze organa bezpieczeństwa zapobiegły możliwym atakom z udziałem materiałów wybuchowych, które miały na celu podważenie naszej pomocy wojskowej dla Ukrainy Nancy Faeser, szefowa MSW Rosji

Niemiecka prokuratura uważa samozwańczą republikę za prorosyjską organizacją, która od wiosny 2014 r. twierdziła, że kontroluje ukraiński okręg administracyjny Donieck w celu odłączenia się od Ukrainy i angażowała się w intensywne starcia z ukraińskimi siłami zbrojnymi. Organizacja wielokrotnie stosowała przemoc wobec ludności cywilnej.

Niemiecka minister: Niemcy nie dadzą się zastraszyć Putinowi

Po aresztowaniu dwóch podejrzanych o szpiegostwo dla Rosji minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser potwierdziła wsparcie Niemiec dla Ukrainy. Podkreśliła, że Niemcy nie dadzą się „zastraszyć” Władimirowi Putinowi.

- Nasze organa bezpieczeństwa zapobiegły możliwym atakom z udziałem materiałów wybuchowych, które miały na celu podważenie naszej pomocy wojskowej dla Ukrainy – powiedziała Faeser. Od początku rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie, rozpoczętej przez Władimira Putina, wszystkie środki ochronne „przeciwko hybrydowym zagrożeniom ze strony rosyjskiego reżimu” zostały wzmocnione. - Będziemy nadal udzielać Ukrainie ogromnego wsparcia i nie damy się zastraszyć – podkreśliła szefowa MSW.