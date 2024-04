Liderzy Trzeciej Drogi, marszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, podczas środowej konferencji prasowej, która odbyła się w Sejmie, mówili o zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Reklama

Wybory do PE. Szymon Hołownia: Współpraca Polski 2050 i PSL układa się wzorowo. Chcemy iść do Europy

- Mamy dla was dobrą wiadomość. W czerwcu trzecie wybory Trzeciej Drogi - powiedział Szymon Hołownia. - Współpraca Polski 2050 i PSL układa się wzorowo, a ponieważ tak się układa, to te wybory też przejdziemy razem - dodał. - Chcemy iść do Europy, by w pragmatyczny sposób załatwiać ważne dla nas sprawy - zaznaczył marszałek Sejmu.

- Naprawdę jest w Polsce koalicja, która reprezentuje tych, którzy ani nie są bezkrytycznymi eurofanami, którym się wszystko w Europie podoba i wystarczy, że tam jesteśmy, ale zdecydowanie nie są też po stronie bardzo niebezpiecznych polexitowców - podkreślał Hołownia.

Wybory europejskie 2024. Władysław Kosiniak-Kamysz: Europa potrzebuje powrotu do swoich korzeni

Jak stwierdził podczas konferencji Władysław Kosiniak-Kamysz, „Europa potrzebuje zmiany”. - Potrzebuje powrotu do swoich korzeni, do fundamentów, na których powstała Unia Europejska. Nie możemy godzić się na bezkrytyczne patrzenie na wszystko, co brukselscy urzędnicy proponują - zaznaczył. Jak dodał lider PSL, „program Trzeciej Drogi będzie ukierunkowany na bezpieczeństwo, politykę zdrowotną czy rozwój zielonej energii”.