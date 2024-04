Wiceminister obrony chwali pomysł spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem

Wiceministra obrony spytano o ocenę prawdopodobnego spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem, do którego ma dojść na marginesie wizyty prezydenta w Nowym Jorku.



Wiceminister obrony Paweł Zalewski o spotkaniu Andrzej Duda — Donald Trump: Powinien się spotkać

- Dobry pomysł, potrzebujemy kontaktów z najważniejszymi kandydatami, czyli Joe Bidenem i Donaldem Trumpem. Uważam, że pan prezydent, który miał wcześniej dobre relacje (z Trumpem), dobrą współpracę, powinien się spotkać. Dobrze byłoby, gdybyśmy mieli zabezpieczone relacje na każdym kierunku — odparł.



- To że dzisiaj w formule jednak bardziej prywatnej, a nie oficjalnej, prezydent Duda spotka się z Donaldem Trumpem, w żaden sposób nie powinien stanowić problemu w relacjach z Joe Bidenem — stwierdził też Zalewski pytany o to jak do spotkania Dudy z Trumpem podejdzie administracja Joe Bidena. Rzecznik Departamentu Stanu, Matthew Miller, pytany o spotkanie Dudy z Trumpem stwierdził, że spotkania przywódców innych państw z kandydatami na prezydenta USA jest normalną praktyką.



Wiceminister obrony przyznaje: Chcielibyśmy, aby Joe Biden miał lepsze sondaże

- Chcielibyśmy, aby Joe Biden miał lepsze sondaże, cieszył się większym poparciem, bo dzisiaj w ewidentny sposób jego zaangażowanie w obronę Ukrainy, ale także porządku światowego opartego na prawie międzynarodowym jest wyraźne, silne, zgodne z polskim interesem. Ale to Amerykanie wybierają prezydenta — zauważył Zalewski.