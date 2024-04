Poseł KO: Komuniści mogliby sie uczyć od PiS jak zwalczać opozycję

To jest gwałt na demokracji, coś co nie powinno mieć miejsca w żadnym demokratycznym kraju, PiS tego gwałtu dokonało Jacek Karnowski, poseł KO

- Z tego co rozmawiałem z panią prezydent Magdaleną Czarzyńską-Jachim także gmina (Sopot) będzie chciała brać udział w tych czynnościach — zaznaczył były prezydent Sopotu.



- Ta sprawa przyspieszyła, bo to jest gwałt na demokracji, coś co nie powinno mieć miejsca w żadnym demokratycznym kraju, PiS tego gwałtu dokonało, (Mariusz) Kamiński i (Maciej) Wąsik ośmieleni ułaskawieniem Dudy ws. afery gruntowej wykonali kolejny krok, jeszcze gorszy, podsłuchiwanie konkurencji politycznej. I muszą za to ponieść konsekwencje, tak jak pan prezes Kaczyński, który o wszystkim wiedział - dodał.



Poseł KO o użyciu Pegasusa: Takiej sytuacji w demokratycznym państwie nigdy nie było

Na uwagę, że minister sprawiedliwości Adam Bodnar potwierdza, iż w każdym przypadku użycia Pegasusa służby otrzymywały zgodę sądu, Karnowski odparł, że trzeba popatrzeć „jakie wnioski były do sądów kierowane”. - To jest pytanie o co były (te wnioski — red.) i czy były zgodne z prawem. Czy było zaznaczone, że to jest polityk z innej opcji, albo adwokat, sędzia, prokurator — dodał podkreślając, że jego zdaniem we wnioskach takie informacje się nie pojawiały.



Jak działa oprogramowanie Pegasus PAP

- Takiej sytuacji nigdy w demokratycznym państwie nie było. Komuniści mogliby się uczyć od PiS jak zwalczać opozycję - mówił też Karnowski w kontekście użycia Pegasusa przez służby podległe PiS.