Podstawa programowa w szkołach. Barbara Nowacka zapowiada odchudzenie o 20 proc.

- Dzieci mają prawo do czasu wolnego i ten czas wolny mogą spędzać, jak chcą, na przykład na czytaniu lektur, na zajęciach dodatkowych, ale szkoła też ma inne zadanie: wyrównać szanse - oświadczyła szefowa MEN.

- Cały czas mam takie poczucie głębokiej niesprawiedliwości, że dzieci rodziców zamożniejszych albo z większą ilością czasu i wysokimi kompetencjami społecznymi mogły się znacznie lepiej przygotowywać w domu niż dzieci, które były stygmatyzowane brakiem pracy domowej - powiedziała Nowacka.

Czytaj więcej Polityka Sondaż: Polacy wskazali, którzy ministrowie powinni odejść z rządu Donalda Tuska Minister rolnictwa, Czesław Siekierski, zajmuje pierwsze miejsce w sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, w którym zapytano o nazwiska ministrów, którzy powinni odejść z rządu Donalda Tuska.

- Prace domowe są, tylko są nieoceniane, bo szkoła ma uczyć w szkole, a nie oceniać to, co dziecko zdobędzie jako dodatkową pracę dzięki pieniądzom rodziców albo dzięki ich czasowi i zaangażowaniu - mówiła Barbara Nowacka.

- Nauczyciele często podnoszą argument, że dla nich sprawdzanie prac domowych, która odrabiała tak naprawdę sztuczna inteligencja, też jest czasochłonne i z poczuciem absurdu - dodała.

Odchudzenie podstawy programowej

Co z podstawą programową i pomysłem odchudzenia jej o 20 procent? Minister edukacji powiedziała, że to aktualny postulat. – Za chwileczkę pojawi się rozporządzenie, konsultacje publiczne... - zapowiedziała. - Zapowiadaliśmy, że to będzie naprawdę na dniach, myślę, że w tym tygodniu, potem 21 dni konsultacji - dodała.