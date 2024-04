Wyrok TK usunął z przesłanek pozwalających na legalną aborcję przesłankę mówiącą o wadach płodu.



Wyrok z 2020 roku wywołał protesty kobiet, które przybrały formę tzw. czarnych marszów. W kampanii wyborczej przed wyborami do parlamentu w 2023 roku KO i Lewica zapowiadały wprowadzenie w Polsce legalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży, a Trzecia Droga — powrót do tzw. kompromisu aborcyjnego sprzed wyroku TK i referendum.



Idei referendum ws. przepisów aborcyjnych sprzeciwiają się Lewica i wielu polityków KO — argumentują oni, że w kwestii praw człowieka nie przeprowadza się referendów.