Rozpoczęla się debata o aborcji. Koalicja przed testem

To głosowanie to pierwszy tak poważny test dla koalicji od początku tej kadencji Sejmu. Ale panuje w niej raczej ostrożny optymizm, zwłaszcza po spotkaniu w tym tygodniu marszałka Hołowni z posłanką Anna Marią Żukowską, która przeprosiła go za swój wulgarny wpis w mediach społecznościowych w trakcie kampanii samorządowej.

Co po głosowaniach?

Nawet jeśli wszystkie cztery projekty trafią do komisji nadzwyczajnej – a taki obecnie jest plan koalicji – to nie ma pewności, jakie będą dalsze ich losy i kiedy dojdzie do finałowego głosowania.

Jeszcze kilka tygodni temu jeden z naszych rozmówców z PSL sugerował, że komisja powinna pracować nad projektami aż do wyborów prezydenckich, które mają odbyć się w przyszłym roku. Z takim podejściem na pewno nie będzie chciała zgodzić się Lewica. – Głosowanie w I czytaniu to co innego, niż oddanie głosu „za” czy „przeciw” na sam koniec. Lepiej będzie dla wszystkich, jeśli nie będziemy tego przyspieszać – można usłyszeć w kuluarach Sejmu z konserwatywnej części koalicji rządzącej.

Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Michał Szułdrzyński o aborcji: Nie potrzebujemy głębszej polaryzacji Posłanki i posłowie, którzy w czwartek spotkają się w sali plenarnej polskiego Sejmu, muszą mieć świadomość, że będą debatowali na temat kwestii, która niezwykle głęboko dzieli społeczeństwo.

Ale sygnały płynące ze strony Pałacu Prezydenckiego są takie, że prezydent nie wyklucza weta do każdego z projektów obecnie zgłoszonych, dotyczących aborcji, nawet tego Trzeciej Drogi. To dodatkowy aspekt całej debaty, który Trzecia Droga wykorzystuje jako argument za organizacją referendum.

Ponadto z Lewicy słychać, że jeśli na którymś z etapów prac legislacyjnych ich projekty upadną (zostały złożone na samym początku tej kadencji), to partia po prostu złoży je ponownie – aż do skutku.