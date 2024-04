Debata o aborcji. Katarzyna Kotula: Już dzisiaj ciążę przerwać można do końca ciąży

Przepisy aborcyjne w Europie (Infografika) PAP

Katarzyna Kotula mówiła, że dostęp do aborcji to dostęp do ochrony zdrowia. - Aborcja jest zwykłym zabiegiem, nawet nie zawsze zabiegiem (...), jest to zwykłe świadczenie medyczne i kobiety jako obywatelki mają do niego po prostu prawo, a państwo musi zrobić wszystko, żeby tego prawa przestrzegać. To jest kwestia po prostu ochrony zdrowia i dostępu do podstawowych, gwarantowanych świadczeń medycznych - powiedziała.

- Z prawnej ochrony życia, która jest w konstytucji, o której tyle mówiliście - a przypominam, że nie ma w konstytucji zapisu o ochronie życia od poczęcia - nie wynika zakaz aborcji - mówiła minister. - Jeśli wasze sumienie i wasza religia nie pozwalają wam robić aborcji, to nie róbcie ich. Nikt was do tego nie zmusza - kontynuowała.

Kotula mówiła też, że do aborcji w Polsce dochodzi każdego dnia. - Aborcja w Polsce jest dla kobiety legalna - twierdziła. - Kobieta ma prawo samodzielnie, za pomocą tych tabletek po prostu przerwać ciążę - zaznaczyła. Reprezentantka Lewicy dodała też, że kobiety z Polski "wyjeżdżają do Holandii, gdzie czeka na nie miły personel, który już mówi po polsku, tak wiele Polek tam przyjeżdża, czela je krótki i bezbolesny zabieg, bo aborcja to interwencja medyczna, bezpieczna, i najczęściej wykonywana w ginekologii procedura".

- Aborcja to problem systemowy, a nie indywidualny czy moralny, to kwestia zdrowia publicznego, a nie żadna kontrowersyjna sprawa czy też ideologia, czy też światopogląd - przekonywała.