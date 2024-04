Wyniki badania exit poll po wyborach do sejmików PAP

Według sondażowych wyników, na podium znalazły się także Koalicja Obywatelska (31,9 proc.) i Trzecia Droga (13,5 proc.). Kolejne miejsca w wyborach samorządowych zajęły Konfederacja (7,5 proc.) oraz Lewica (6,8 proc.).

Według wstępnych wyników Koalicja Obywatelska wygrała w 10 województwach, Prawo i Sprawiedliwość - w 6.



Czytaj więcej Polityka Nadeszła fala zmian w samorządzie. Wyniki wyborów zaskoczyły nie tylko w Krakowie W 107 miastach w Polsce odbyła się 7 kwietnia I tura wyborów na prezydenta. W stolicy nie było zaskoczeń, Rafał Trzaskowski pewnie wygrał wybory. Ale już w innych dużych miastach doszło do wyborczych sensacji.

Wybory samorządowe 2024. Jaka była frekwencja?

W wyborach samorządowych w 2024 r. frekwencja była niższa niż w wyborach parlamentarnych w 2023 r. i wyborach samorządowych w 2018 r.

W ostatnią niedzielę poszło do urn 51,5 proc. uprawnionych do głosowania. To o ponad 3,5 proc. mniej niż w 2018 roku i aż o prawie 23 proc. mniej niż w ostatnich wyborach parlamentarnych.