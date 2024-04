Wybory samorządowe 2024: Sejmik opolski dla KO. Partia Donalda Tuska poprawiła tu swój wynik

Wybory do sejmiku opolskiego wygrała Koalicja Obywatelska z poparciem 36,47 proc. głosów. Dla KO to wynik o nieco ponad 7 punktów procentowych lepszy niż w 2018 roku (29,45 proc.).



Wybory do sejmiku opolskiego: Dobry wynik Śląskich Samorządowców

Wyniki badania exit poll po wyborach do sejmików PAP

PiS zdobył w wyborach do sejmiku opolskiego 25,3 proc. głosów — to wynik zbliżony do tego z 2018 roku (25,77 proc.).



Trzecie miejsce zajęli Śląscy Samorządowcy, którzy uzyskali 16,22 proc. głosów.