Wybory samorządowe 2024: Oficjalne wyniki wyborów z Krakowa. Jest niespodzianka i II tura

Wybory do rady miasta wygrała w Krakowie KO, która uzyskała 24 mandaty (40,11 proc.). Drugi największy klub w radzie będzie miał PiS (12 mandatów, 23,20 proc.). 7 mandatów zdobył KWW Łukasza Gibały — Kraków dla mieszkańców (15,56 proc.). Pozostałe komitety nie wprowadziły radnych do rady.



Czytaj więcej Polityka Wybory samorządowe 2024: Są wyniki badania exit poll Ipsos opublikował wyniki badania exit poll w wyborach do sejmików wojewódzkich. W skali całego kraju Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 33,7 proc., a Koalicja Obywatelska 31,9 proc. Na podium jest Trzecia Droga z wynikiem 13,5 proc.

Wybory samorządowe: Kraków wybierał prezydenta po raz pierwszy od 2018 roku

Poprzednie wybory prezydenckie odbyły się w Krakowie 21 października 2018 roku. Były to pierwsze wybory organizowane po wydłużeniu kadencji samorządów do pięciu lat oraz po ograniczeniu liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do dwóch.

W wyborach z 2018 roku Majchrowski wygrał w II turze z kandydatką PiS, Małgorzatą Wassermann. Majchrowski zdobył wówczas 61,94 proc. głosów w II turze, Wassermann — 38,06 proc. W I turze trzecie miejsce zajął Łukasz Gibała, którego poparło wówczas 17,14 proc. wyborców.



Prezydenci największych polskich miast PAP

Wybory samorządowe: Kto wygrał wybory do sejmików — wyniki badania exit poll

Z badania exit poll zrealizowanego przez Ipsos wynika, że wybory do sejmików wojewódzkich wygrał PiS przed KO.