Szymon Hołownia o Danielu Obajtku inwigilującym Bartłomieja Sienkiewicza: Zrobił z Orlenu MI5

Marszałek Sejmu podkreślił też, że wybory samorządowe są najbardziej nieprzewidywalne. - Właśnie dlatego, że są lokalne. Że są nie o nas politykach, o kandydatach, którzy w tych ostatnich godzinach będą na pewno zdzierali zelówki, chodzili dom po domu. Są jakieś komentarze, jakieś sondaże czy opowieści. To może nie mieć nic wspólnego z rzeczywistością. Na poziomie województwa, gminy, powiatu, wykuwa się wynik tych wyborów. On jest fundamentalnie ważny. Przez najbliższe cztery lata to będzie czas potężnych wyzwań dla Polski. W zakresie bezpieczeństwa, budowania integralności społecznej, wreszcie wykorzystania środków europejskich. Te cztery lata to naprawdę ważny czas. Te wybory to nie jest komentarz, glossa do tego, co wydarzyło się 15 października. To jest otwarcie zupełnie nowego rozdziału, najbliżej nas - w tym najważniejszym ekosystemie - podkreślał Hołownia.

Szymon Hołownia o Danielu Obajtku: Wyczyścić do spodu

Hołownia był też pytany o kwestię inwigilacji Bartłomieja Sienkiewicza przez Orlen, co ujawnił minister Borys Budka.

- To jest naprawdę jakaś niewyobrażalna pomyłka. Że on zrobił ze spółki paliwowej nie tylko operatora stacji benzynowych, potentata na rynku prasy, MI5 (brytyjska służba specjalna - red.) i jeszcze nie wiadomo co by innego wymyślił. To pokazuje, z jakim chaosem mieliśmy do czynienia za czasów rządów PiS — podkreślił.

- Ta patologia musi zostać wyczyszczona do spodu. Spółki skarbu państwa nie są od tego, by udawać kontrwywiad — dodał.