- Ta kampania umknęła nieco uwadze mediów centralnych, które skupiają się na Warszawie, ale jest to tylko maleńka cząstka kraju — podkreślił.



A dlaczego kampania przed wyborami samorządowymi była dużo spokojniejsza niż przed parlamentarnymi?



- Zła krew jest w ogólnopolskiej polityce — odpowiedział politolog. - Wszędzie na świecie jest tak, że wybory lokalne są rozproszone, media centralne o nich nie informują, skupiając się na utarczkach słownych polityków krajowych. Wybory lokalne to 2,5 tys. pojedynków, które się będą odbywać i dlatego trudno to ogarnąć. Media są w największych miastach i tak to się dzieje, że to, co wydarza się pod nosem, wydaje się najważniejsze — dodał.



Wybory samorządowe 2024. Prof. Flis: PiS musi się liczyć z dożynkami, ale potem może się podniosą

A czy zdaniem prof. Flisa wybory samorządowe będą kolejną porażką dla PiS?



- Na pewno ta władza się trochę skurczy. Ale warto pamiętać, że po wyborach w 2010 PiS był w takim dołku, że stracił władzę nawet na Podkarpaciu, a po pięciu latach miał większość i prezydenta — przypomniał prof. Flis.



- Można odzyskiwać jakieś punkty w tym czy innym miejscu, na pewno jest to jakaś próba dla tych partii, które przegrały i są poobijane. PiS musi się liczyć z dożynkami, bo jest ewidentnie w psychologicznym dołku, ale ten dołek nie jest bardzo głęboki. Będzie chłodno, głodno parę lat, ale potem się może podniosą - dodał.