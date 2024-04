– Z sondaży wynika, że w ich wyniku ugrupowanie GERB wspierane przez partię mniejszości tureckiej zdobędzie więcej niż dotychczas miejsc w parlamencie, dając tym partiom większe możliwości przetargowe – mówi „Rzeczpospolitej” Marijan Sabew, ekspert z sofijskiego think tanku Centrum Studiów nad Demokracją.

Nowa-stara koalicja? Rząd kategorycznie bez partii prorosyjskich

Innymi słowy niewykluczone, że powstanie rząd złożony z tych samych koalicjantów. Nie ma bowiem mowy, aby w nowej koalicji znaleźć się mogła prorosyjska partia socjalistyczna BSP, która sprzeciwia się pomocy dla Ukrainy. Nie do pomyślenia jest też, aby w rządzie znalazło się miejsce dla otwarcie prokremlowskiej partii Odrodzenie, całkowicie izolowanej na politycznej scenie.

W takim układzie decydujący wpływ na kształt polityki wewnętrznej odzyska były trzykrotny premier Bojko Borisow, oskarżany o liczne nadużycia korupcyjne. Z tej też przyczyny nie obejmie on zapewne formalnie kierownictwa rządu.

Czy Bułgaria po wyborach utrzyma pomoc dla Ukrainy?

W przeciwieństwie do prezydenta Radewa wspieranego przez partię BSP, Borisow jak i partie prawdopodobnej koalicji, jest za utrzymaniem pomocy dla Ukrainy. Opowiada się za tym także nieco ponad połowa społeczeństwa. Bułgaria jest szóstym największym producentem broni w Europie. Zajmuje drugie miejsce w dostawach amunicji dla Ukrainy. Rząd Denkowa zdecydował się też na dostarczenie do Kijowa tysiąca transportów opancerzonych, co jednak wywołało spór w rządzie. Zdaniem Borisowa jest to krok idący za daleko.

– Za fiasko obecnego układu rządowego należy w zasadzie winić wszystkich jego uczestników. Obwiniają się obecnie wzajemnie o wywołanie chaosu – twierdzi Sabew. Ucierpi na tym frekwencja wyborcza, która była w ubiegłym roku i tak wyjątkowo niska – 40,5 proc.