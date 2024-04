W Trzeciej Drodze obawiają się o losy ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego i Pauliny Hennig-Kloski, minister klimatu i środowiska.

Rząd Donalda Tuska: Bartłomiej Sienkiewicz miał odejść, może zostać

Kolejnym ministrem, który przed objęciem stanowiska zastrzegł, że chciałby kandydować w wyborach europejskich jest minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. Czy rzeczywiście odejdzie? Udało mu się odpolitycznić media państwowe i podobno rozsmakował się w pracy ministra kultury.

Następcą Sinkiewicza na pewno nie zostanie typowana na to stanowisko Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Senatu, która ma zbyt bliskie relacje ze światem kultury. Stanowisko mogłaby objąć Joanna Scheuring-Wielgus, zastępczyni Sienkiewicza w MKiDN, ale układ partyjny koalicjantów nie jest dla niej korzystny.

Trzecie Droga ma problem z częścią ministrów

- Nikt się nie zgłosił do mnie z prośbą o miejsce w samolocie do Brukseli z moich pań i panów ministrów, a jeśli ktoś będzie chciał kandydować do PE z rządu, to przede wszystkim musi wygrać wybory- powiedział Donald Tusk dodając, że aby żeby wygrać wybory w roli ministra, to „trzeba mieć naprawdę bardzo poważne osiągnięcia”. - Zobaczymy, która z pań i panów ministrów mają na tyle dobre samopoczucie, sądząc, że otrzymają taką szansę w wyborach europejskich – dodał szef rządu.