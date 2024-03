Zbigniew Ziobro chce stanąć przed komisją ds. Pegasusa. „Nawet w stanie paliatywnym”

- To była długa, żmudna terapia w Polsce w szpitalu w Lublinie. Potem miała być operacja, która miała być przeprowadzona w Polsce, bo mamy bardzo dobrych specjalistów. Ale podczas pobytu w szpitalu dotarł do mnie ten cały hejt. Ponieważ nie chciałem żeby lekarze, którzy mnie leczyli byli zastraszani, dlatego podjąłem decyzję o operacji za granicą, by stworzyć komfort lekarzom i sobie - stwierdził.

Operacja trwała osiem godzin. - Wiąże się z nią również pewne ryzyko, bo około 8 proc. ludzie nie przeżywa tego zabiegu – powiedział. - Można powiedzieć, że miałem dwa zabiegi w jednym, bo niestety pojawiły się komplikacje. Przechodziłem operację przełyku, ale okazało się, że z przyczyn anatomicznych jest ona niemożliwa do zakończenia. Chirurg zdecydował się więc na tak zwaną torakotomię tylno-boczną. To jest bardzo nieprzyjemny zabieg. Skutkiem ubocznym tej operacji jest mój teraźniejszy głos, ale to jest najmniejszy problem. Największym problemem jest uporczywy ból. Ja bez bardzo silnych środków nie byłbym w stanie być na tej rozmowie - dodał.

Ziobro komentuje zatrzymania w sprawie Funduszu Sprawiedliwości

Skomentował też informacje, że głównym świadkiem prokuratury w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości jest Tomasz M., były dyrektor departamentu Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości.

- Być może pojawiły się też propozycje utrzymania bardzo dobrze płatnej pracy, bo zazwyczaj przy zmianie władzy na pewnych stanowiskach ludzie tracą pracę, a ktoś mógł jej nie stracić - powiedział.

Opowiedział też na antenie o współpracy swojej żony z Funduszem Sprawiedliwości. - Moja małżonka, która zna się na marketingu i ma dużą wiedzę w tym obszarze, doskonale wiedziała co robić, by promować działania Funduszu i wyrażała swoją opinię na prośbę pana Marcina Romanowskiego, ale nie miała z tego żadnych korzyści – podkreślił. – Nie podejmowała żadnych decyzji, ani nie miała na nie wpływu - zaznaczył.