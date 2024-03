W 1998 roku Daniłow, bez powodzenia, walczył o miejsce w ukraińskiej Radzie Najwyższej. Na początku XXi wieku wstąpił do Partii Wolnych Demokratów i w 2002 roku ponownie — bez powodzenia — ubiegał się o mandat w Radzie Najwyższej.



W 2005 roku został gubernatorem obwodu ługańskiego.



W 2006 roku wszedł w skład Rady Najwyższej Ukrainy z list Bloku Julii Tymoszenko. Rok później nie dostał się do parlamentu startując z listy Partii Wolnych Demokratów.



Na znaczeniu zyskał w kolejnej dekadzie pojawiając się w ukraińskiej telewizji w popularnym talk-show, w którym atakował oligarchów, nielegalną prywatyzację i działania rosyjskiej piątej kolumny na Ukrainie.



Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę Daniłow wzywał mężczyzn do stawiania się do komisji rekrutacyjnych i apelował, by „nie chowali się pod spódnicami kobiet”.



6 kwietnia 2023 roku mówiąc o możliwych rozmowach pokojowych między Rosją a Ukrainą, które przewidywałyby zamrożenie konfliktu i pozostawienie anektowanych części Ukrainy, w tym Krymu, w posiadaniu Rosji, że byłoby to „polityczne samobójstwo dla Wołodymyra Zełenskiego”.