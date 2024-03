Krzysztof Bosak: Istotne, żeby Polska nie została wciągnięta w wojnę Rosji z Ukrainą

Wicemarszałek Sejmu przekonywał, że nie należy wpadać w panikę, ale "musimy być w prawdzie i informować społeczeństwo uczciwie, jak jest". Zdaniem Bosaka, tragedia w Przewodowie, gdzie w wyniku eksplozji ukraińskiej rakiety zginęły dwie osoby oraz incydent pod Bydgoszczą, gdzie znaleziono szczątki rosyjskiej rakiety, pokazują, że "nie dysponujemy wystarczającymi zdolnościami, żeby w pełni kontrolować swoją przestrzeń powietrzną".

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 760 dniu wojny Rosji z Ukrainą PAP

- Kiedy przedstawiciele poprzedniego rządu mówili, że Polska jest bezpieczna, polskie niebo jest pod kontrolą itd., to po prostu wprowadzali społeczeństwo w błąd, a wypowiedzi obecnego ministra to każdy musi sam ocenić - mówił Bosak. - Stratą czasu jest słuchanie oficjalnych wypowiedzi polityków. Trzeba patrzeć na to, co mówią dowódcy wojskowi, w szczególności byli dowódcy, bo wtedy mówią dużo uczciwiej, niż kiedy są na funkcjach - ocenił.

- Prawda jest taka, mamy bardzo dużo nadrobienia i każdy, kto sugeruje, że Polska mogłaby w tej chwili wejść do wojny, wysłać wojska na Ukrainę, jest po prostu zwyczajnie nieodpowiedzialny albo całkowicie niepoinformowany - powiedział w Radiu Zet Krzysztof Bosak. Podkreślił, że przystąpienie do wojny Rosji z Ukrainą nie jest w interesie Polski.

- W naszym interesie jest to, żeby wojna pomiędzy Ukrainą a Rosją pozostała ich wojną, a nie stała się także naszą wojną. Optymalnie by było, gdyby Rosja tę wojnę przegrała, a Ukraina pozostała państwem niezależnym od Rosji, natomiast gdyby sprawy miały pójść źle - a nie idą w dobrą stronę - to tym bardziej istotne jest dla nas, żebyśmy nie byli wciągnięci w ten konflikt - ocenił.