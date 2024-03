Poseł z Polski uświetnił imprezę partii postulującej rozbiór Ukrainy

Na tamten wpis ostro zareagowały władze Ukrainy, a pod koniec 2022 roku „Rzeczpospolita” ujawniła, że Toroczkai wziął udział w spotkaniu w polskiej ambasadzie w Budapeszcie. Polskie MSZ wyjaśniało, że Toroczkai został zaproszony, bo było to spotkanie z deputowanymi z Węgiersko-Polskiej Grupy Parlamentarnej, której członkiem jest też lider Mi Hazánk.

Poseł za, a nawet przeciw

W przypadku Fritza trudno mówić jednak o jakimkolwiek przypadku. Czy skoro poseł wziął udział w imprezie Mi Hazánk, oznacza to, że popiera rozbiór Ukrainy? Poseł Fritz twierdzi, że absolutnie nie. – W Budapeszcie miałem zaszczyt reprezentować polską stronę, świętując rocznicę powstania węgierskiego z 1848 roku, a w mojej przemowie zawarłem wiele odniesień do polskiego wkładu w to wydarzenie. Nie pojechałem tam, by wspierać jakąkolwiek partię – zapewnia.

Problem w tym, że to nie pierwszy jego kontakt z partią Toroczkaia. W mediach społecznościowych można odnaleźć relacje z innych spotkań Fritza z politykami Mi Hazánk, w tym z samym Toroczkaiem. Zaś do kwestii ukraińskiej nie ograniczają się kontrowersje wokół tej partii. Głosi rewizjonistyczne poglądy dotyczące również granic Węgier z innymi krajami, izraelskie media okrzyknęły ją „najbardziej radykalną partią węgierską od II wojny światowej”, a zdaniem Europejskiego Centrum Praw Romów jest ona wręcz „neofaszystowska”. Ostatnio Mi Hazánk głosował przeciw rozszerzeniu NATO o Finlandię i Szwecję.

– To formacja skrajnie niebezpieczna jako element kremlowskiej polityki w Europie Środkowo-Wschodniej – mówi prof. Rafał Pankowski, socjolog z Collegium Civitas i Stowarzyszenia Nigdy Więcej. – Mi Hazánk jest partią spadkobierców faszyzmu, wszelka współpraca z nią oznacza kompromitację dla polityka pragnącego uchodzić za polskiego patriotę – uważa.