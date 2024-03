Podczas piątkowego spotkania z mieszkańcami Pabianic europoseł Suwerennej Polski Patryk Jaki krytycznie wypowiadał się na temat decyzji podejmowanych przez premiera Mateusza Morawieckiego, wiceprezesa PiS, oraz prezydenta Andrzeja Dudę.

Patryk Jaki: Ktoś za to dziadostwo odpowiada

- Jest bardzo wiele pretensji do nas, że byliśmy za słabi wobec Unii Europejskiej, że byliśmy za słabi, jeśli chodzi rozbijanie tego układu Trzeciej Rzeczypospolitej, że byliśmy za słabi, jeśli chodzi o TVN itd. I czy dajemy gwarancję, że tym razem będzie inaczej? Ja mogę dać gwarancję, że jak ja będę miał na to wpływ, to ja tego dopilnuję. Będziecie mnie państwo rozliczać - mówił polityk, który ze względu na stan zdrowia Zbigniewa Ziobry tymczasowo kieruje pracami Suwerennej Polski.

- Ktoś te wszystkie dziadostwa w Unii Europejskiej podpisywał, ktoś za to wszystko odpowiada. To nie jest tak, że u nas nie ma ludzi odpowiedzialnych - podkreślił Patryk Jaki. Zaznaczył, że prezydent Andrzej Duda wetował ustawy sądowe oraz tzw. lex TVN.

Mariusz Błaszczak po słowach Patryka Jakiego o rządach PiS: spory wewnętrzne są złe

Jeśli Suwerennej Polsce się nie podoba, niech odchodzą - tak czy nie? - takie pytanie w poniedziałek w Radiu Zet usłyszał poseł Mariusz Błaszczak, były minister obrony narodowej, szef klubu PiS. - Odpowiedź jest dużo, dużo dłuższa. Moją misją jako przewodniczącego klubu parlamentarnego jest łączenie, a nie dzielenie. Ja łączę, nie dzielę - odparł.