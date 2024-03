Donald Trump krytykuje pomoc dla Ukrainy. „Zełenski to świetny komiwojażer”

Na wiecu przedwyborczym były prezydent USA oskarżył prezydenta Ukrainy o wyciąganie pieniędzy od Stanów Zjednoczonych. Przekonywał, że zaatakowane państwo nie powinno dostawać żadnych bezzwrotnych dotacji. – Możemy mu pożyczyć pieniądze, a jeśli nagle wygra, będzie mógł nam je spłacić – powiedział Trump.

Zełenski jest lepszym sprzedawcą niż ktokolwiek

– Mówię wam, Zełenski to jeden z najlepszych sprzedawców w historii. Za każdym razem, gdy przyjeżdża do kraju, wyjeżdża z 50 lub 60 miliardami dolarów. Nigdy mi się to nie udało. Jest najlepszym sprzedawcą. Lepszym niż ktokolwiek – dodał były prezydent.



To kolejny atak byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych na pomoc, jaką Ukraina otrzymuje od tego państwa. Podczas swojej czteroletniej kadencji Trump wielokrotnie wyrażał także podziw dla prezydenta Rosji Władimira Putina.

Zełenski zaprasza Trumpa na Ukrainę

Zełenski zaprosił Trumpa na Ukrainę, ponieważ – jak tłumaczy – przywódcy państwowi powinni zobaczyć, z czym wiąże się prawdziwa wojna. — Jeśli pan Trump przybędzie, jestem gotowy pojechać z nim na linię frontu — powiedział ukraiński prezydent, który wielokrotnie wizytował działające na froncie jednostki.