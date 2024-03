Premier Donald Tusk, który po spotkaniu w Waszyngtonie z prezydentem Joe Bidenem wraca do Polski, poinformował, że w piątek w Berlinie odbędzie się nieplanowany szczyt Trójkąta Weimarskiego.



Reklama

Reklama

Tusk w rozmowie z TVP Info podkreślił, że podczas spotkania Joe Biden zapewnił, że jeżeli będzie taka potrzeba, to Stany Zjednoczone są gotowe w każdej chwili wesprzeć Polskę w ramach Artykułu 5, do czego Polska przywiązuje szczególną wagę.

Czytaj więcej Komentarze Co wynika dla Polski ze spotkania Donalda Tuska i Andrzeja Dudy z Joe Bidenem? Zapewnienie Joe Bidena, że „zaangażowanie Ameryki w Polskę jest żelazne” i Donald Tusk siedzący z Andrzejem Dudą po tej samej stronie stołu, dosłownie i w przenośni, oraz mówiący jednym głosem w kwestii bezpieczeństwa Polski – to zyskaliśmy dzięki wizycie polskiego premiera i prezydenta w USA.

— Sytuacja jest trudna, ale to potwierdzenie ze strony amerykańskiej, że na serio traktuje zobowiązania NATO, to jest coś najważniejszego z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, to mocne potwierdzenie ze strony prezydenta Joe Bidena, że nie ma żadnych wątpliwości co do Artykułu 5, czyli zobowiązania sojuszników do obrony — mówił premier.

Rewitalizacja Trójkąta Weimarskiego? Tusk: Jest szansa

Szef polskiego rządu poinformował, że z prezydentem Bidenem rozmawiał także o sposobie mobilizacji państw europejskich do pomocy Ukrainie.