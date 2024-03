Prawdziwa batalia toczy się o Stambuł. To miasto Erdogana. Był tam burmistrzem i stamtąd wyruszył na polityczny podbój całej Turcji. Opozycji pod przywództwem Ekrema Imamoglu z Republikańskiej Partii Ludowej (CHP) udało się odbić miasto z rąk AKP w 2018 r. Dla Erdogana było to osobistą zniewagą. Doprowadził do unieważnienia wyborów. Jednak w powtórce Imamoglu zmiażdżył konkurenta z AKP, zwiększając przewagę z 14 tys. do 800 tys. głosów.

Od tego czasu koalicja burmistrza została mocno osłabiona wewnętrznymi sporami. Sam Imamoglu otrzymał zaś kuriozalny wyrok dwóch lat więzienia za obrazę komisji wyborczej. Za kraty jednak nie powędrował.

Obecnie Erdogan dostrzega więc szansę na odbicie Stambułu dla swego obozu, jak i na osobistą rehabilitację. Stąd obietnica wycofania się z polityki za cztery lata. Bo jak się mówi w Stambule, w wielu okręgach działacze AKP starają się zapobiec osobistemu udziałowi w kampanii wyborczej przez prezydenta, którego nie wiadomo, kto dzisiaj popiera. Sondaży brak.

Islam w kampanii Erdogana. Wyborcy cenią politykę religijną prezydenta

W maju ubiegłego roku Erdogan wygrał wybory prezydenckie, uzyskując 52 proc. głosów. Ale jego przeciwnikiem z ramienia opozycji był wtedy mało charyzmatyczny przywódca CHP Kemal Kilicdaroglu, niejako w zastępstwie Imamoglu – w związku z kuriozalnym wyrokiem sądowym.

– Ludzie są niezadowoleni, narzekają na rosnące koszty życia, są krytyczni wobec prezydenta, ale w dniu wyborów głosują jednak na obecne władze. Czyż nie jest to zdumiewające? – zadaje pytanie w rozmowie z „Rzeczpospolitą" Ahmed Kulahci z europejskiego wydania dziennika „Hürriyet”. Odpowiedź jest prosta, jeżeli pamiętać, że części konserwatywnych przywiązanych do islamu wyborców podoba się polityka religijna AKP i jej szefa. Z drugiej strony, jak obliczono, w publicznym koncernie radiowo-telewizyjnym (TRT) poświęcono Erdoganowi w miesiącu przed pierwszą turą wyborów prezydenckich 32 godz. czasu antenowego, podczas gdy jego konkurentowi zalewie 32 minuty. Tak samo jest w czasie obecnej kampanii wyborczej.