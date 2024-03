Czytaj więcej Komentarze Wschodnia flanka drugiej kategorii Nowym sekretarzem generalnym NATO ma zostać Holender Mark Rutte. Nie pochodzi z nowych państw członkowskich, nie spełnia innych nieoficjalnych warunków, o których się mówiło. Nie przyjeżdża po wsparcie do Polski. Ale mieszka z dala od Rosji.

Może szkoda, że Polska sama kogoś nie wystawiła, pewnie taką kandydaturę byłoby trudniej odrzucić niż szefowej estońskiego rządu czy byłego premiera Łotwy – powiedzmy, że ze względu na niewielkie siły zbrojne ich krajów. Choć z drugiej strony w ostatniej chwili pojawiła się kandydatura prezydenta Rumunii, kraju numer dwa w naszym regionie, ale to niczego nie zmieniło w nastawieniu starych członków NATO.

Mark Rutte ostatnio dwoi się i troi, by pokazać, że nadaje się na sekretarza generalnego czasu wojny u bram NATO – zapowiedział przekazanie Ukrainie nowoczesnych myśliwców F-16, odwiedził Kijów i Charków u boku Wołodymyra Zełenskiego. Co pomaga zapomnieć, że wiele lat ignorował zagrożenie ze strony Rosji, nawet po tym, jak jej ludzie zestrzelili samolot z prawie dwiema setkami holenderskich obywateli na pokładzie. I że z zapałem uczestniczył w „biznesowym projekcie” Nord Stream.

Wybór nowego sekretarza generalnego NATO to wyznaczenie kierunku politycznego dla sojuszu, w szczególności jego stosunków z Rosją

Na korzyść Ruttego ma też przemawiać to, że dobrze sobie radził w kontaktach z Donaldem Trumpem i w razie jego prawdopodobnego powrotu do władzy mógłby nawet „uratować NATO” – jak niedawno sugerowało „Politico”. Holender sam zresztą powiedział w lutym na monachijskiej konferencji bezpieczeństwa, że trzeba „przestać jęczeć, marudzić i narzekać” na Trumpa, bo to Amerykanie wybiorą sobie prezydenta, a my, Europejczycy, musimy współpracować z tym, kto będzie u władzy w Waszyngtonie. Brzmi pragmatycznie, choć nie ma pewności, czy Trump – tak wyczulony na sprawę wykorzystywania Ameryki przez sojuszników – przeoczyłby, że Holandia, którą kilkanaście lat rządził Rutte, nie wydaje na obronę zalecanych 2 procent PKB.