Zdrojewski: Projekty dotyczące aborcji? Trzeba reagować na zmieniający się świat. Anachroniczne przepisy są nie do utrzymania

Polityk mówił także o debacie wokół projektów dotyczących aborcji. - Ja nie rozumiem tych emocji, choć podzielam merytoryczne przekonanie o konieczności nowelizacji ustawy. Jestem przekonany, że ta nowelizacja powinna nastąpić. W jakim kierunku i kształcie? To pozostawiam to ekspertom. Natomiast trzeba zareagować na zmieniający się świat, w którym wiedza medyczna poszła bardzo do przodu. Te anachroniczne obecnie przepisy są nie do utrzymania - zaznaczył Bogdan Zdrojewski. - Nie podzielam emocji, bo wiem, jaki będzie finał – bez względu na to, który projekt zwycięży, Duda go odrzuci. Finał finałów, bez względu na to, jaką ścieżką pójdziemy, prawdopodobnie zakończy się to porażką. Smutną, dotkliwą, niepotrzebną, kosztowną porażką - podkreślił.

Zdaniem polityka „kluczowe było podjęcie jeden decyzji – skierowanie wszystkich projektów do dalszych prac”. - Uważam, że bez względu na to, za którym projektem kto się opowiada, wszystkie projekty powinny znaleźć się na stole i powinny być przedmiotem debaty z prawdziwego zdarzenia - powiedział poseł. - Wydaje mi się, że marszałek Hołownia bał się jednej rzeczy – że wszystkie projekty zostaną odrzucone, bo nie ma porozumienia między koalicjantami. To byłoby też dość dramatyczne. Ale takie uzgodnienia powinny się odbywać w obszarze uzgodnień prezydialnych, ale także samych szefów członków koalicji rządzącej. Bo efekt nie jest fortunny dla nikogo - podkreślił.

Bogdan Zdrojewski: Sytuacja jest dramatyczna. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) zatrzymał środki finansowe z abonamentu – zarówno dla radia, jak i telewizji

Bogdan Zdrojewski zapytany został również, na jakim etapie są prace nad tzw. dużą ustawą medialną. - Wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli podział projektów związanych z ustawami na kolejne zadania. Najważniejsze, jeżeli chodzi o te cele, które zostały zapowiedziane, to likwidacja abonamentu. Likwidacja abonamentu oznacza konieczność zastąpienia obecnego abonamentu inną opłatą albo daniną ze strony budżetu państwa. To zadanie powinno być wykonane na przełomie tego i koleje go półrocza – tak, aby od stycznia 2025 abonamentu nie było. To zadanie, które – jak mi się wydaje – nikogo nie dzieli - powiedział szef sejmowej komisji kultury.

- Druga rzecz do jest likwidacja Rady Mediów Narodowych i zmiana Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bo ona jest organem konstytucyjnym, a nie działa zgodnie z Konstytucją – działa tak, jak PiS ją zaprojektował, czyli w sposób kuriozalny. To kolejne zadanie, ale tu na przeszkodzie stoi prezydent. Wydaje mi się, że do końca wyborów parlamentarnych – mówię o tych europejskich – prezydent nie będzie skłonny, by poważnie traktować ten temat. Ale potem być może już tak - dodał.

- Sytuacja jest dramatyczna, przewodniczący KRRiT zatrzymał środki finansowe z abonamentu – zarówno dla radia, jak i telewizji. Pomimo tego, że decyzja z połowy września ubiegłego roku go obowiązuje - powiedział Zdrojewski. - Biuro analiz sejmowych potwierdziło, że to złamanie przepisów prawa, a z drugiej strony prezydent – co jest absolutnie niebywałe i kuriozalne – zawetował ustawę okołobudżetową, pozbawiając mediów publicznych tych środków, które są im przynajmniej częściowo należne - zaznaczył.