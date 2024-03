A co z mężczyzną z machającym biało-czerwoną flagą, którego obezwładnienie przez policję widać na publikowanych w sieci filmach?



Kierwiński podkreślił, że publikowany film to „przycięta 20-sekundówka”.



- Jak rozmawiałem z dowodzącymi tą akcją, to oni mówią, że funkcjonariusze wskazali tego pana jako osobę agresywną, rzucającą w policjantów różnymi przedmiotami, nawołującą do agresji. Co warte podkreślenia czynności wobec tego pana rozpoczęły się niemal 24 godziny później, nie była to wina opieszałości policji — odparł szef MSWiA.



- Byłoby to obarczone różnego rodzaju nieskutecznością prawną ze względu na stan oskarżonego — dodał nie chcąc jednak potwierdzić czy miało to związek z nadużyciem alkoholu przez zatrzymanego.